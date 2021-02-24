С "новым" планом для грузинской оппозиции выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его мнению, оппозиционным партиям важно устроить "наступление и ещё раз наступление".
Саакашвили дал оппозиционерам совет через Facebook: бывший президент отметил, что продолжение протестов заставит лидеров "Грузинской мечты" (правящей партии страны) "уступить".
"Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас необходима масштабная мобилизация, нужно развернуть фронт по всей Грузии. Наступление, наступление и ещё раз наступление", — указал Саакашвили.
Напомним, что очередные политические проблемы Грузии связаны с обвинениями и арестом Ники Мелия, представителя "Единое национальное движение" и лидера оппозиции страны. Из-за ситуации вокруг ареста ранее ушёл в отставку премьер-министр страны, Георгий Гахария.
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