Саакашвили посоветовал грузинской оппозиции "развернуть фронт"

С "новым" планом для грузинской оппозиции выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его мнению, оппозиционным партиям важно устроить "наступление и ещё раз наступление".

Саакашвили дал оппозиционерам совет через Facebook: бывший президент отметил, что продолжение протестов заставит лидеров "Грузинской мечты" (правящей партии страны) "уступить".

"Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас необходима масштабная мобилизация, нужно развернуть фронт по всей Грузии. Наступление, наступление и ещё раз наступление", — указал Саакашвили.

Напомним, что очередные политические проблемы Грузии связаны с обвинениями и арестом Ники Мелия, представителя "Единое национальное движение" и лидера оппозиции страны. Из-за ситуации вокруг ареста ранее ушёл в отставку премьер-министр страны, Георгий Гахария.