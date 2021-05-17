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Блинкен планирует обсудить с Лавровым небезопасный "СП-2"

Мир

В ходе своей беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в числе прочих тем американским госсекретарём Энтони Блинкеном будет поднят вопрос о "СП-2". Об этом сообщает Госдеп США.

Блинкен планирует обсудить с Лавровым небезопасный "СП-2"

Напомним, что американский госсекретарь с 16 по 20 мая проводит большое "турне": он посетит Данию, Гренландию и Исландию. Ожидается, что в рамках сессии Арктического совета, которая состоится в исландской столице, и пройдёт встреча.

"… для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня".

Представитель Госдепа, который общался со СМИ, уточнил также и факт обсуждения "СП-2". По его словам, американский Конгресс также остаётся при мнении, что проект "подрывает энергобезопасность ЕС".

"Я полагаю, что это может возникнуть на двусторонних переговорах [с представителями властей Дании]. Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову.

Мы, как и Конгресс, очень чётко выразили своё отношение к "Северному потоку-2" и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", — сообщил СМИ представитель Госдепа.

Эскалация, продолжил он, не то, чего хотели бы Штаты, однако американцы собираются поднять и другие вопросы, потому что "оставаться в стороне" — не их стратегия.

"Мы также рассматриваем области, где Россия ведёт себя агрессивно и предпринимает вредоносные усилия, за которые, как сказал президент [США Джо Байден], придётся платить. Мы не собираемся оставаться в стороне", — заключил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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