"Минус Медведчук": Зеленский написал колонку в Focus

Продолжают развиваться события, связанные с главой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Свою точку зрения решил высказать украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о своей позиции в авторской колонке для издания Focus. Президент уверен, что Медведчука лишили возможности как-то влиять на Украину, причём совершенно законным путём.

"К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось число олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", — написал президент.

Зеленский разъяснил суть происходящего: если у подобных Медведчуку олигархов взять и забрать как "медиаресурс", так и доступ к активам в "непрозрачном" режиме, то вредить государству они уже не в состоянии.

"…когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет", — заключил Зеленский.

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