Жертвы несогласованности: почему шериф из Техаса недоволен властями

Недовольство политикой американских властей начинают высказывать "на местах". По мнению шерифа Джо Мартинеса из техасского Валь-Верде, его округ сполна ощутил несогласованность работы двух администрацией.

Валь-Верде расположен на границе с Мексикой и на данный момент известен как "центр притяжения" для разного рода криминальных элементов, которые занимаются незаконной переправкой людей через границу. За март и апрель стражи порядка задержали в округе примерно 40 тысяч нелегалов.

Причина, рассказал РИА "Новости" Мартинес, проста. Ранее (при Трампе) решено было демонтировать пограничные заграждения. А позднее (при Байдене) "верхушка" решила отменить строительство новой стены, никак при этом не восстанавливая демонтированное. Именно эта несогласованность и послужила первопричиной нынешних бед.

"Криминальные элементы из Остина, Сан-Антонио, Хьюстона, Далласа приезжают сюда, чтобы нелегально переправлять мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев…", — уточнил шериф, добавив, что тюрьма округа уже переполнена и это сказывается в том числе на "кошельках налогоплательщиков".

Интересно, что сам Байден ранее сообщал, что в ситуации не виноват: проблема, считает президент, заключается в сезонном миграционном наплыве.

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