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В США назвали Китай виновником будущей глобальной катастрофы

Мир

Китай выделяет в атмосферу Земли 27% всех парниковых газов в мире. Это больше, чем все остальные мировые державы, вместе взятые.

В США назвали Китай виновником будущей глобальной катастрофы

На втором месте находятся США — на их долю приходится 11% выбрасываемых парниковых газов. Третьим по величине мировых выбросов эмитентом является Индия с 7%, говорится в новом докладе The Rhodium Group.

При этом Китай только за прошлый год построил в три раза больше угольных электростанций, чем их было построено во всём мире, и планирует построить ещё 300 аналогичных объектов. При таких обстоятельствах мировому сообществу не удастся достичь запланированной к 2050 году углеродной нейтральности, заявил стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо.

Советник отметил, что мировые державы выполняют взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату обязательства, но без сотрудничества Китая предотвратить опасное изменение климата будет очень трудно. Иначе говоря, если Китай в ближайшее время не снизит выбросы, он окажется виновником глобальной климатической катастрофы, приводит мнение советника The Hill.

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Автор: Людмила Черткова
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