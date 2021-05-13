Мишель Обама боится стать жертвой полицейского-расиста

Экс-первая леди США Мишель Обама заявила, что несмотря на то, что её семью опекает Секретная Служба, она всерьёз опасается стать жертвой полицейского-расиста, который её попросту застрелит.

Об этом сообщает канал Daily Wire.

Супруга экс-президента США поделилась с журналистами опасениями, что к её дочерям "будут предвзято относиться из-за их расы, когда те находятся за рулём".

По её словам, страх настолько велик, что мешает ей спать по ночам.

"Многие из нас по-прежнему живут в страхе, с опаской ходя в магазин за продуктами, выгуливая собак, или же боятся позволять своим детям сдавать на права. Ведь в любой момент может на пути попасться некто, кому не понравится громкость музыки в машине или тёмная кожа водителя. Я, как и многие родители темнокожих детей, живу в страхе за наши жизни", — сказала Обама журналистам.

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