"Сейчас всё поможет": ЕС готовится к COVID-сертификатам

Новые подробности касательно введения на территории ЕС COVID-сертификатов: согласно задумке Еврокомиссии, они должны "заработать" примерно к июню, то есть к началу сезона отпусков. По словам эксперта Европейской ассоциации по туризму ETOA Тома Дженкинса, сертификаты не стоит делать долговременной и принудительной мерой.

Дженкинс дал комментарий насчёт идеи с сертификатами для РИА "Новости". Он отметил, что в нынешней ситуации они определённо могут помочь туризму. Но если мыслить более глобально, "ковид"-паспорта, конечно, станут ещё одним препятствием для туристов.

"[COVID-сертификаты] будут введены. Помогут ли они на самом деле? Сейчас всё поможет. Однако сами по себе они являются барьером [для передвижений], мы можем считать это необходимой мерой, но, пожалуйста, сделайте её временной", — высказался он.

Напомним, что об идее временного использования COVID-паспортов высказывались и члены ЕК. Действовать они, по задумке, должны до момента отмены чрезвычайной ситуации, введённой ВОЗ.

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