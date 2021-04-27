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"Большое беспокойство": военную мощь Пекина оценили в Токио

Мир

Новости из Японии: в Токио очень обеспокоены фактом наращивания Пекином военных сил, в том числе в области космоса и киберпространства.

"Большое беспокойство": военную мощь Пекина оценили в Токио

Данные касательно опасений Токио можно узнать, открыв "Синюю книгу по дипломатии" за 2021 год. Напомним, что данный документ представляет собой ежегодно публикуемые выкладки о ситуации в дипломатии и перспективах международных отношений.

"Япония внимательно следит за ростом и быстрой модернизацией военной мощи Китая, тем, как он занимает позиции в новых областях — киберпространстве, космосе и сфере радиоэлектронной борьбы.

Укрепление военной мощи Китая при отсутствии прозрачности, попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также активизация военной деятельности вызывают большое беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, включая Японию, и в мире", — указано в документе.

Также в документе однозначно охарактеризованы визиты китайских патрульных судов в район спорных островов Сенкаку — по мнению японской стороны, это "нарушение международного права".

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Это случилось! США, Япония, Индия и Корея, против Китая!
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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