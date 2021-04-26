Зеленский о возможной встрече с Путиным: "Я уже дал задачу"

Новые подробности о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным официального Киева, она всё-таки состоится, соответствующее поручение по организации уже выдано.

О встрече решил рассказать сам Зеленский: для СМИ он подчеркнул, что на данный момент идёт "поиск взаимопонимания" касательно места встречи и её сроков.

"Мне кажется, что всё идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил своё желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться", — объяснил Зеленский.

Также украинский президент ещё раз подчеркнул, что для него самым важным моментом остаётся "суть встречи", а не выбор места, в котором она состоится.

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