Ермак: звать Путина в Киев считаю некорректным

Новое суждение Киева касательно того, стоит ли приглашать российского лидера Владимира Путина в украинскую столицу: это "некорректно". Мнение озвучил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский приглашал Путина приехать в визитом в Донбасс. В частности, уточнил Зеленский, возможен даже вариант с местами, "где идёт война". Российский лидер ответил отказом, сообщив, что Киеву стоит сделать упор на построение диалога с ЛНР и ДНР.

Ермак, отвечая на вопросы Liga. net, оценил ещё один вариант устроения переговоров: к примеру, Путина можно было бы позвать в Киев.

"Нет, я считаю это некорректным", — высказался Ермак.

Предложение Зеленского касательно встречи в Донбассе, добавил он, показывает: Украина готова продолжать переговоры.

"И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью", — уверен Ермак.

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