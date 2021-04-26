Новое суждение Киева касательно того, стоит ли приглашать российского лидера Владимира Путина в украинскую столицу: это "некорректно". Мнение озвучил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский приглашал Путина приехать в визитом в Донбасс. В частности, уточнил Зеленский, возможен даже вариант с местами, "где идёт война". Российский лидер ответил отказом, сообщив, что Киеву стоит сделать упор на построение диалога с ЛНР и ДНР.
Ермак, отвечая на вопросы Liga. net, оценил ещё один вариант устроения переговоров: к примеру, Путина можно было бы позвать в Киев.
"Нет, я считаю это некорректным", — высказался Ермак.
Предложение Зеленского касательно встречи в Донбассе, добавил он, показывает: Украина готова продолжать переговоры.
"И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью", — уверен Ермак.
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