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Израиль закрыл зону для рыболовства из-за обстрелов ракетами

Мир

Стала известна реакция Израиля на очередные запуски ракет по территории страны. По данным радио Kan, Иерусалим решил закрыть зону, в которой занимались рыболовством палестинские моряки.

Израиль закрыл зону для рыболовства из-за обстрелов ракетами

Согласно сведениям Kan, запрет вступил в силу 26 апреля с 6-00 часов утра по московскому времени. Уточняется, что речь идёт о полном закрытии примерно 28-километровой зоны, которую ранее "ужали" до 17 км (также из-за ракетных обстрелов).

Напомним, что ракетные удары по территории Израиля, по предварительной информации, нанесли представители радикальных группировок из сектора Газа. Атаку вели с вечера пятницы до утра субботы.

Суммарно по стране ударили 36 ракетами, из них лишь шесть сумела перехватить система "Железный купол". Оставшиеся упали в безлюдной зоне.

Известно, что обстрелы продолжились и в понедельник: в пресс-службе армии страны уточнили, что "Железный купол" блокировал ещё две ракеты.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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