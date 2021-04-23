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Планы Байдена "опустили" фондовый рынок США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американский фондовый рынок снизился после того, как стало известно, как президент США Джо Байден собирается повысить налог на богатых. Основные фондовые индексы потеряли по проценту.

Планы Байдена "опустили" фондовый рынок США

Так, индекс Dow Jones опустился на 0,94%, до 33 815,90 пункта, индекс Standard & Poor's 500 — на 0,92%, до 4 134,98 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 0,94%, до 13 818,41 пункта. Днём ранее Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,93%, Nasdaq — на 1,19%.

Вчера агентство Bloomberg сообщило, что Байден намерен повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан с текущих 20% до 39,6%, то есть практически в два раза. С учётом налога на инвестиционный доход состоятельным американцам придётся отдавать государству почти половину всей прибыли — 43,4%. Речь идёт о гражданах США, чья выручка составляет $1 млн и более.

Ранее сообщалось, что Байден хочет повысить налоги для крупных компаний. Тогда это связали с необходимостью перекрыть рекордную "дыру" в бюджете, которая образовалась из-за нескольких программ поддержки экономики и граждан на фоне распространения коронавируса.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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