Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Слово президента: Путин обратится к Федеральному Собранию
Умер американский композитор Джим Стейнман
Депутат Госдумы заявил об упорстве Запада изолировать Россию
В Госдуме рассказали, что можно ждать от послания Путина ФС
Внучка Гурченко заявила о пропаже фамильных бриллиантов
Полицейский в Америке застрелил вызвавшую его афроамериканку 16 лет
Эксперт объяснил вред разрыва дипотношений России и Украины
Шкалу прогрессивной платы "за свет" предложено ввести в России
Байден отметил важность вердикта по делу Джорджа Флойда

Автор докладов по Навальному в ПАСЕ рассказал о цели своей работы

Мир

В ПАСЕ продолжают обсуждать ситуацию вокруг Алексея Навального. Однако целью работы не является попытка сделать так, чтобы Россия покинула СЕ, объяснил французский депутат Жак Мэр (автор докладов по Навальному).

Автор докладов по Навальному в ПАСЕ рассказал о цели своей работы

Мэр пообщался с ТАСС и сообщил: механизм, который позволяет инициировать процедуры «механизма реагирования» в случае невыполнения Россией призывов, указанных в докладах, применяется лишь при «крайне серьёзных нарушениях».

«Если будет прогресс и мы увидим конкретные признаки улучшения ситуации с Навальным - его освобождение и прочее, - то в таком случае у нас не будет необходимости заходить дальше. 

[Если же его не освободят], то уже Комитет министров Совета Европы будет искать способы и средства. Моя цель в данном случае не добиться выхода России из Совета Европы, а добиться через диалог, чтобы Россия соблюдала свои обязательства», - уточнил Мэр.

Как оказалось, Москва располагает сразу несколькими вариантами решения проблемы через юридические схемы, которые вписываются и в российское право, и в нормы Совета Европы.

«Однако не мне указывать России, что нужно делать», - уточнил Мэр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прямой эфир | Отравление и Арест Алексея Навального. Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Умер американский композитор Джим Стейнман
Депутат Госдумы заявил об упорстве Запада изолировать Россию
В Госдуме рассказали, что можно ждать от послания Путина ФС
Внучка Гурченко заявила о пропаже фамильных бриллиантов
Полицейский в Америке застрелил вызвавшую его афроамериканку 16 лет
Эксперт объяснил вред разрыва дипотношений России и Украины
Шкалу прогрессивной платы "за свет" предложено ввести в России
Байден отметил важность вердикта по делу Джорджа Флойда
Британской королеве Елизавете II исполняется 95 лет
Как отличить усталость от истощения, рассказала диетолог клиники Bioniq
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"

Новые подробности касательно складов с боеприпасами в чешской Врбетице озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Американский посол отказался уезжать из России
Мир. Новости мира
Украинский эксперт объяснил, во что Россия задумала превратить Украину
Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова Игорь Буккер Бестолковая военная операция, или Охота за Желтым дьяволом Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Шоу в ПАСЕ: украинский депутат нарушил порядок с помощью флага Украины
Путешествия
Туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию
Эксперт о после Салливане: американцам надо говорить "нет"
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт о после Салливане: американцам надо говорить "нет"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников