Автор докладов по Навальному в ПАСЕ рассказал о цели своей работы

В ПАСЕ продолжают обсуждать ситуацию вокруг Алексея Навального. Однако целью работы не является попытка сделать так, чтобы Россия покинула СЕ, объяснил французский депутат Жак Мэр (автор докладов по Навальному).

Мэр пообщался с ТАСС и сообщил: механизм, который позволяет инициировать процедуры «механизма реагирования» в случае невыполнения Россией призывов, указанных в докладах, применяется лишь при «крайне серьёзных нарушениях».

«Если будет прогресс и мы увидим конкретные признаки улучшения ситуации с Навальным - его освобождение и прочее, - то в таком случае у нас не будет необходимости заходить дальше. [Если же его не освободят], то уже Комитет министров Совета Европы будет искать способы и средства. Моя цель в данном случае не добиться выхода России из Совета Европы, а добиться через диалог, чтобы Россия соблюдала свои обязательства», - уточнил Мэр.

Как оказалось, Москва располагает сразу несколькими вариантами решения проблемы через юридические схемы, которые вписываются и в российское право, и в нормы Совета Европы.

«Однако не мне указывать России, что нужно делать», - уточнил Мэр.

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