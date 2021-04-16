Шведский эксперт рассказал о "сюрпризе" от AstraZeneca

Европейские эксперты снова высказывают недовольство ситуацией AstraZeneca. На этот раз, правда, речь зашла не о побочных эффектах, а о схемах поставки вакцин.

Комментарий по ситуации с поставками дал представитель Швеции, ответственный за распределение вакцин, — Ричард Бергстрём. Он подчеркнул, что в ЕС могли подойти к переговорам с AstraZeneca несколько иначе.

Бергстрём занимается координацией вакцин с июня 2020 года и уверен: поставки от AstraZeneca сопровождались "сюрпризом", который можно коротко охарактеризовать фразой "коллективный провал". Дело в том, что в AstraZeneca заключили большое количество контрактов, и это должно было вызвать закономерные подозрения — а хватит ли вакцин?

"Этот "сюрприз" с AstraZeneca, когда мы не смогли получить партии со всех заводов, стал коллективным провалом. Итак, оглядываясь назад, я должен сказать, что, возможно, нам следовало быть более внимательными. Мы должны были спросить: "Почему у вас есть контракты с Великобританией и США и вы действительно поставляете им партии с этих заводов? Можем ли мы получить то, что прописано черным по белому в договоре?" Но мы этого не сделали", — объяснил Бергстрём, общаясь с Aftonbladet.

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