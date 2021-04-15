ЛНР получила гуманитарный груз от Международного Красного креста

На территорию самопровозглашенной Луганской народной республики прибыл гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста (МККК).

Он прошел через КПП «Луганск-Счастье».

Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс. Военные Украины сообщили, что машина с ними отправилась на неподконтрольную Киеву территорию.

В марте военнослужащие обеих народных республик получили новые внедорожники УАЗ "Патриот". В церемонии передачи участвовали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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