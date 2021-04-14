В США назвали несколько недель сроком встречи Байдена с Путиным

Американский президент Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в предстоящие недели.

Такие данные сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России… Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели", — заявил он журналистам.

До этого в Белом доме называли срок в несколько месяцев.

Вопросы возможного диалога Владимира Путина и Джо Байдена будут прорабатываться по дипломатическим каналам, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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