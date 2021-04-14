Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кураев рассказал, что будет с монахинями из "монастыря Сергия"
Ангелина Вовк согласна на состоятельного жениха
Россиян предупредили о скором росте цен на жемчужное зерно
Стали известны соперники сборной России перед Евро-2020
Россия рассчитывает восстановить прямое авиасообщение с Египтом
В организме Алибасова произошли мутации: мнение сына продюсера
Аллерголог: избавиться от аллергии можно навсегда
Visa и Mastercard не уйдут из России
Малахов уверен, что Мамаев и его жена торгуют историями вокруг себя

Кремль о возможной встрече Путина и Байдена: пока - никакой подготовки

Политика

Говорить о том, что именно и в каком формате будут обсуждать президенты России и США, пока преждевременно. Вопросы возможного диалога Владимира Путина и Джо Байдена будут прорабатываться по дипломатическим каналам, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль о возможной встрече Путина и Байдена: пока - никакой подготовки

"Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам. Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения. Пока нет никакой подготовки к этой встрече, поэтому так ставить вопросы пока преждевременно", — рассказал журналистам Песков.

Интересно, что пресс-секретарь Путина изящно обошёл даже конкретный вопрос о том, принял ли Путин предложение побеседовать от своего американского коллеги.

"Это новое предложение [Байдена о встрече с Путиным], оно будет прорабатываться и изучаться", — заявил Песков.

Также Песков не уточнил, будет ли Москва как-либо прорабатывать вопрос извинений Байдена за слова о Путине. Напомним, что ранее президент США согласился с тем, что Путина можно назвать "убийцей".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Кремль мыслит в категориях Первой мировой». Почему Байден предложил Путину встречу
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Госдума предложила давать отцам отпуск после рождения ребёнка
Кремль о возможной встрече Путина и Байдена: пока - никакой подготовки
Кураев рассказал, что будет с монахинями из "монастыря Сергия"
Ангелина Вовк согласна на состоятельного жениха
Не нужен вам берег турецкий: советы сенатора Косачева
Россиян предупредили о скором росте цен на жемчужное зерно
Стали известны соперники сборной России перед Евро-2020
Россия рассчитывает восстановить прямое авиасообщение с Египтом
В организме Алибасова произошли мутации: мнение сына продюсера
Почему и всегда ли на детях гениев природа отдыхает?
Популярное
Бывший СССР
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона

Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока - 2" и "адских санкций" против неё. Ставки повышаются.

Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Новости медицины
Британские медики раскрыли три главных признака рака кожи
Любовь Степушова Кнут и пряник США для Путина. Есть ли у него иммунитет? Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Новости Украины
Савченко пообещала Украине: "Будет быстро и кроваво"
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Парламент
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников