Кремль о возможной встрече Путина и Байдена: пока - никакой подготовки

Говорить о том, что именно и в каком формате будут обсуждать президенты России и США, пока преждевременно. Вопросы возможного диалога Владимира Путина и Джо Байдена будут прорабатываться по дипломатическим каналам, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам. Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения. Пока нет никакой подготовки к этой встрече, поэтому так ставить вопросы пока преждевременно", — рассказал журналистам Песков.

Интересно, что пресс-секретарь Путина изящно обошёл даже конкретный вопрос о том, принял ли Путин предложение побеседовать от своего американского коллеги.

"Это новое предложение [Байдена о встрече с Путиным], оно будет прорабатываться и изучаться", — заявил Песков.

Также Песков не уточнил, будет ли Москва как-либо прорабатывать вопрос извинений Байдена за слова о Путине. Напомним, что ранее президент США согласился с тем, что Путина можно назвать "убийцей".

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