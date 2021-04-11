На очереди - Dexit? На съезде АдГ призвали к выходу ФРГ из ЕС

На проходящем в Дрездене съезде правой партии "Альтернатива для Германии" большинством голосов было принято решение о необходимости выхода из состава Евросоюза.

Несмотря на то, что сопредседатель АдГ Йорг Мойтен выступил против, эту резолюцию поддержали 550 делегатов съезда.

"По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза. Необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы", — приводит решение съезда АдГ немецкое агентство DPA.

Эта идея встретила резкую критику у политических оппонентов АдГ. В частности, депутат Бундестага от "Свободной демократической партии" Александр Ламбсдорфф назвал решение съезда проявлением "тупого национализма".

"Это стало бы концом ЕС и внутреннего рынка, нашего главного экспортного рынка", — прокомментировал он в своём Twitter.

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