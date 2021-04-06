Умер идейный вдохновитель создания евро

В Италии в возрасте 88 лет скончался канадский экономист, лауреат Нобелевской премии и профессор Колумбийского университета Роберт Манделл, которого считают "отцом евро". Об этом сообщает Bloomberg.

Манделл являлся одним из идейных вдохновителей создания единой валюты в Европе. Сначала его идея была реализована в виде Европейского механизма валютных курсов, затем — путём создания зоны евро, в которую на данный момент входят 19 европейских государств.

Учёный считал, что свободные рынки между странами с беспрепятственным движением товаров, рабочей силы и капитала будут способствовать экономическому развитию региона. За эту теорию он в 1999 году получил Нобелевскую премию.

Зона евро была создана в том же году, а сам евро как валюта появился тремя годами позднее. Манделл также рассчитывал, что в зоне евро со временем появится единая фискальная система с общими налогами.

Также учёный был сторонником теории предложения, которая предусматривает наибольший экономический рост при снижении налогов и стимулировании производства.

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