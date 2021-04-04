Кравчук потребовал удалить с переговоров ТКГ представителя ДНР

Украинская сторона отказывается принимать участие в переговорах Трёхсторонней контактной группы по Донбассу до тех пор, пока это требование не будет выполнено.

Недовольство главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе вызвала журналист и общественный деятель Майя Пирогова. В делегацию ДНР она входит как представитель общественности. Майя Пирогова заочно приговорена украинским судом к десяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества за "террористическую деятельность". Эта "деятельность" заключалась в том, что Пирогова занимала должность директора департамента государственной информационной политики министерства информации ДНР.

"Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау (спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине) не добьётся исключения её из переговорного процесса", — заявил Леонид Кравчук.

Следующее заседание Трёхсторонней контактной группы должно состояться 14 апреля, сообщает ТАСС.

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