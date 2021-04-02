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В Европарламенте хотят оставить Грузию без финансовой помощи

Мир

Грустные новости для Грузии: в скором времени страна может остаться без финансовой поддержки Брюсселя. Отказаться от помощи для Тбилиси призвали сразу несколько депутатов Европарламента, которых не устроила текущая ситуация в стране.

В Европарламенте хотят оставить Грузию без финансовой помощи

Данные по теме были представлены на сайте ЕП: как оказалось, 1 апреля группа депутатов пришла на встречу с представителем Европейского совета Кристианом Даниэльсоном. Именно этот человек ездил в Грузию для проведения кураторской работы, в том числе — для организации переговоров.

Работа Даниэльсона депутатов ЕП устроила, однако не устроили действия грузинских политических сил. Именно по их вине переговоры в итоге были признаны провальными.

"В этом виноваты и правящая, и основные оппозиционные партии, участвующие в обсуждениях, но особая ответственность ложится на правящую партию.

Европейский парламент, в частности, призовёт к последствиям с точки зрения финансовой помощи ЕС, включая приостановку дальнейших выплат и повышение условий, связанных с макро-финансовой помощью ЕС и программами бюджетной поддержки", — сообщили депутаты.

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Почему Грузия хочет в Евросоюз? // Нино Бурджанадзе
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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