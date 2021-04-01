Володин прокомментировал инцидент, случившийся с Познером в Тбилиси

События, связанные с попыткой телеведущего Владимира Познера отметить свой день рождения в Тбилиси, можно назвать следствием кризиса внутренней политики Грузии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кратко напомним о "приключениях" Познера в Тбилиси: он приехал в грузинскую столицу, чтобы отметить день рождения, передаёт Первый канал Грузинского телевидения. Однако некоторым горожанам визит журналиста пришёлся не по душе, и свой протест они выразили через закидывание яйцами гостиницы, где остановился телеведущий. Из-за инцидента Познер был вынужден покинуть Грузию.

По мнению Володина, инцидент показывает, что Грузия сейчас находится в кризисе.

"Радикализм во многом сегодня определяет её внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведёт ни к чему хорошему. В преддверии летнего туристического сезона [ситуация] ещё раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", — написал Володин в своём Telegram.