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Володин прокомментировал инцидент, случившийся с Познером в Тбилиси

Политика

События, связанные с попыткой телеведущего Владимира Познера отметить свой день рождения в Тбилиси, можно назвать следствием кризиса внутренней политики Грузии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин прокомментировал инцидент, случившийся с Познером в Тбилиси

Кратко напомним о "приключениях" Познера в Тбилиси: он приехал в грузинскую столицу, чтобы отметить день рождения, передаёт Первый канал Грузинского телевидения. Однако некоторым горожанам визит журналиста пришёлся не по душе, и свой протест они выразили через закидывание яйцами гостиницы, где остановился телеведущий. Из-за инцидента Познер был вынужден покинуть Грузию.

По мнению Володина, инцидент показывает, что Грузия сейчас находится в кризисе.

"Радикализм во многом сегодня определяет её внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведёт ни к чему хорошему.

В преддверии летнего туристического сезона [ситуация] ещё раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", — написал Володин в своём Telegram.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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