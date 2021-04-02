Чиновник из Ирана предложил подать на США в суд

Не оставлять "работу" Штатов в Западной Азии безнаказанной и подать на страну в суд предложил один из иранских чиновников. По его мнению, Штаты ответственны за множество преступлений.

Данные приводит иранское агентство IRNA: Али Бакери-Кани, занимающий пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана по правам человека, считает Вашингтон ответственным в том числе за поддержку терроризма. О ситуации Бакери-Кани рассказал в Twitter.

"Поддержка террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) и Аль-Каиды (организация запрещена на территории РФ) в Сирии, согласно замечаниям генерала Флинна и Джейка Салливана соответственно, входит в число преступлений США", — уверен Бакери-Кани.

Кроме того, Штаты успели проложить руку к таким операциям, как осада Йемена и атаки на Ирак. Всё это привело к многочисленным жертвам и не менее многочисленным нарушениям прав людей.

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