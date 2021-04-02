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В Сараево не испугались санкций США и включились в "Турецкий поток"

Мир

Новости из Боснии и Герцеговины (БиГ): страна, не так уж часто попадающая в новостные сводки, решила продемонстрировать непокорность Вашингтону. В Сараево подписали контракт, который позволил БиГ получать российский газ новым путём.

В Сараево не испугались санкций США и включились в "Турецкий поток"

Подробности приводит новостное агентство RTS. Ранее в Боснии и Герцеговине получали газ через Украину и Венгрию, а теперь в силу вступил документ, согласно которому голубое топливо для Сараево будут доставлять по "Турецкому потоку". Продавцом выступит "Газпром", работа будет вестись через "Энергоинвест" (уполномоченного поставщика). Документ начал действовать с 1 апреля.

Работа через "Турецкий поток" была ранее раскритикована Вашингтоном, который пообещал устроить санкции. Причина проста: "Турецкий поток", как и "Северный поток", в администрации Штатов считают "угрозой энергобезопасности Европы".

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Россия начала поставлять газ в Боснию и Герцеговину и в Сербию
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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