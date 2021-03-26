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Тихановская: "Белорусская оппозиция не настроена на диалог с Лукашенко"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Вместо попыток диалога с властью белорусские оппозиционеры пытаются установить связи с теми, кто им тайно сочувствует, находясь "внутри системы".

Тихановская: "Белорусская оппозиция не настроена на диалог с Лукашенко"

"Президент Белоруссии в изгнании" Светлана Тихановская в пятницу, 26 марта, выступила по видеосвязи на семинаре в Институте Брукингса (Вашингтон, США). По её словам, действующий лидер страны Александр Лукашенко заботится только о себе и о том, как удержаться у власти, а до собственной страны ему дела нет. Именно этим она объяснила отсутствие стремления белорусской оппозиции выстраивать диалог с "диктатором".

При этом Тихановская выразила уверенность, что в "ближнем круге" президента Белоруссии есть люди, которые "думают так же, как большинство белорусов, и хотят выстроить новую страну для нового поколения". С ними-то оппозиционеры и пытаются наладить контакты.

"Мы тайно уже контактируем с некоторыми людьми. У нас есть тайные контакты в МИД Белоруссии, в полиции… Они передают нам информацию, видеозаписи пыток и насилия", — цитирует признание Тихановской ТАСС.

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Автор: Людмила Черткова
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