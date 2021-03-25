В российской Госдуме комментируют заявления американского лидера Джо Байдена о намерениях пойти на второй срок.
Член комитета Думы по международным делам Елена Панина считает, что таким образом он отметает предположения о его политической и личной недееспособности, возникшие после падения на трапе самолета и того, как он несколько раз назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом".
"С другой стороны, заявление Байдена о том, что на следующих выборах Республиканская партия США, возможно, прекратит свое существование, свидетельствует о планах правящей партии сломать американские политические традиции и перейти к однопартийному правлению", — добавила Панина по данным РИА "Новости".
Байден, рассуждая о планах переизбрания, добавил, что "не может с уверенностью планировать ничего заранее на срок в четыре или три с половиной года".
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