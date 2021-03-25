Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден провёл свою первую полноформатную публичную пресс-конференцию с момента вступления в должность главы государства.

Заняв Овальный кабинет Белого дома 20 января, Байден возобновил ежедневные брифинги своего пресс-секретаря Джен Псаки. Но сам собрался пообщаться с прессой только сейчас. В ходе пресс-конференции американский лидер заявил, что намерен баллотироваться на пост президента США и в 2024 году.

"Мой ответ — да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю", — сказал Джо Байден.

Он уточнил, что надеется сделать это в паре с Камалой Харрис в качестве вице-президента, как это было в 2020 году. "Она отлично выполняет работу. Она прекрасный партнёр", — подчеркнул Байден. Но при этом сделал оговорку, что это пока ещё не планы, а "всего лишь ожидания". Между тем даже в США многие сомневаются, что Байден будет в состоянии исполнять обязанности президента даже в течение первого срока.

"Я никогда не могу с уверенностью планировать ничего заранее на срок в четыре или три с половиной года", — пояснил президент США.

Мероприятие продлилось чуть больше часа. Ни одного вопроса об отношениях между США и Россией за это время не прозвучало, а Владимира Путина Байден упомянул всего единожды, назвав его автократом, уточняет Telegram-канал RT на русском.