Депутат Рады рассказал, во что власти превратили земельную реформу

Вместо нормально урегулированного и работоспособного рынка земли украинцам предоставят "бомбу замедленного действия", уверен депутат Рады, член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

Причина казуса проста: законы не успели должным образом доработать. При этом "запуск" всей системы намечен на 1 июля 2021 года, и остаток года властям нужно будет посвятить экстренному "латанию" проблемных мест в законах.

"Следующие полгода после открытия рынка Рада вместе с правительством будет обязана в срочном порядке дорабатывать законодательство, принимать те законопроекты, которые мы рекомендовали ещё в прошлом году. И только в таком формате возможен полноценный запуск рынка земли", — рассказал Лабазюк, выступая на телевидении.

По мнению политика, ключевая проблема заключается в очень "сырых" процедурах оценки и продажи земельных участков. В законах, как оказалось, многое умудрились "размыть".