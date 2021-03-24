"Не будем платить за мины и пули": Киев объяснил отказ от "Спутника V"

Ещё одну версию касательно отказа Киева от закупок и применения "Спутника V" озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что в правительстве уже "исключили возможность" закупки российской вакцины, и причина очевидна.

По мнению Кулебы, если Украина купит у России "Спутник V", то "профинансирует" таким образом конфликт в Донбассе. Об этом глава МИД рассказал для издания Tyžden (Словакия).

"Наше правительство исключило возможность приобретения этой вакцины. Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины. Россия превратила вакцину Sputnik в политический инструмент и гибридное оружие. Sputnik V не имеет ничего общего ни с какими гуманитарными целями РФ", — уверен Кулеба.

При этом глава МИД Украины считает, что в России всё ещё недостаточно вакцин для использования внутри страны, однако это не останавливает Москву от продаж "любой стране мира". Этот факт — лишнее подтверждение того, что вакцина стала частью политического "инструментария" РФ, уточнил Кулеба.