Китай ввел ответные санкции в отношении 10 человек и 4 структур ЕС

Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, следует из заявления МИД КНР. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее агентство Рейтер сообщило, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

"Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию", — говорится в распространенном заявлении.

В заявлении отмечается, что этот шаг ЕС "основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов".