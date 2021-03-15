Как позитивно, так и негативно на нынешние отношения между Россией и Грузией повлиять может лишь один человек в России - это Владимир Путин. Так утверждает экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

Об этом нынешний оппозиционер заявила в эфире радио «Эхо Москвы». По ее словам, общение с Россией важно, если люди «реально хотят изменить» отношения двух стран. Впрочем, Бурджанадзе добавила, что «сложности будут всегда», пока Москва признает Абхазию и Южную Осетию.

«Это, безусловно, очень тяжелый момент для нас», - подчеркнула она.