Бывший премьер Украины обвинил Порошенко в мародерстве

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародером".

"Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну", — пояснил политик.

Он подчеркнул, что бывший глава государства хранит наличные на сумму в 45 миллионов долларов дома.

"Почему он их хранит дома в таких объемах? Видимо, пришлось ему задекларировать, которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга", — сказал Азаров.