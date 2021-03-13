Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародером".
"Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну", — пояснил политик.
Он подчеркнул, что бывший глава государства хранит наличные на сумму в 45 миллионов долларов дома.
"Почему он их хранит дома в таких объемах? Видимо, пришлось ему задекларировать, которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга", — сказал Азаров.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.