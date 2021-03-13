Новый план развития отношений с Москвой предложил разработать посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственный источник.
"Позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте, и должна быть изменена," — заявил Эдерер и рекомендовал Европейскому совету поручить Боррелю разработать новый план дальнейших шагов.
Кроме Эдерера на мероприятии присутствовали и другие высокопоставленные чиновники ЕС. Представители стран предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Россией, которые будут обсуждены на саммите лидеров европейских государств 25-26 марта.
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