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Елизавета II намерена ответить Меган Маркл на обвинения в расизме

Мир

Недавно принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью Опре Уинфри на канале CBS. Супруги не скрывали ужасы жизни в королевской семье. В Букингемском дворце шокированы этими заявлениями и уже готовят ответный удар, сообщают западные источники.

Елизавета II намерена ответить Меган Маркл на обвинения в расизме

Так, герцогиня Сассекская, призналась, что чувствовала себя не в своей тарелке рядом с новоявленными родственниками. Масла в огонь подливала Кейт Миддлтон, которая доводила её до слез прямо перед свадьбой.

"И я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить… Это была действительно тяжёлая предсвадебная неделя. И Кейт была чем-то расстроена, но признала это и извинилась. Она принесла мне цветы и записку с извинениями. Трудно было смириться с тем, что меня обвиняют не только в том, чего я не делала, но и в том, что случилось со мной", — сказала Маркл.

Кроме того, Меган уверяет, что членов королевской семьи очень волновал цвет кожи её еще неродившегося сына, которому не хотели присваивать титулы и обеспечивать охраной.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь
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