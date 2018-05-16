Меркель рассказала, как вместе с Макроном реанимирует Минские соглашения

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что Германия и Франция реанимируют Минские договоренности, также добавила, что конфликт в Донбассе не разрешить военным путем. Такое "громкое" заявление она сделала во время выступления в бундестаге.
"Военными средствами это не решить", — сказала Меркель.
В ходе заседания политик отметила, что попытке "оживить" Минские соглашения препятствуют постоянные "нарушения на контактной линии", это и есть негативный фактор.
Немецкий политолог Александр Рар сказал "Правде.Ру", что "Германия как-никак является гарантом решения кризиса на востоке Украины и кому, как не Германии, давить на Украину и Россию, чтобы Минские соглашения реализовались". По мнению политолога, Меркель "как дееспособный политик будет все делать для того, чтобы возобновить переговоры по Нормандской четверке и Минским соглашениям"
Пезидент Украины Петр Порошенко заявил о том, что встреча в нормандском формате необходима в начале июня.
Читайте также:
США и Евросоюз не соблюдают Минские соглашения
Киев сорвал Минские соглашения. Что теперь будет?
Политик: Минские соглашения уже сработали
Президентов России и США объединяет любовь к высококлассным лимузинам.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования. Он отправился в тестовое плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск).
Дела о бесчисленных пытках в США снова выйдут в свет, как только Джина Хаспел, глава Центрального разведывательного управления, выступит на слушаниях в сенате.