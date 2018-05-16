Меркель рассказала, как вместе с Макроном реанимирует Минские соглашения

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что Германия и Франция реанимируют Минские договоренности, также добавила, что конфликт в Донбассе не разрешить военным путем. Такое "громкое" заявление она сделала во время выступления в бундестаге.



Экс-советник ООН: Киеву не нужны Минские соглашения

"Военными средствами это не решить", — сказала Меркель.

В ходе заседания политик отметила, что попытке "оживить" Минские соглашения препятствуют постоянные "нарушения на контактной линии", это и есть негативный фактор.

Немецкий политолог Александр Рар сказал "Правде.Ру", что "Германия как-никак является гарантом решения кризиса на востоке Украины и кому, как не Германии, давить на Украину и Россию, чтобы Минские соглашения реализовались". По мнению политолога, Меркель "как дееспособный политик будет все делать для того, чтобы возобновить переговоры по Нормандской четверке и Минским соглашениям"

Пезидент Украины Петр Порошенко заявил о том, что встреча в нормандском формате необходима в начале июня.

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