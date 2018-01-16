Британское издание Daily Mail с восторгом и ужасом написало о том, как жители Оймякона переживают 60-градусные морозы.
"В этой российской деревне настолько холодно, что новый электронный термометр, установленный в прошлом году, сломался, когда температура воздуха опустилась ниже -62 градусов", — восклицает автор статьи.
Село журналисты назвали самым холодным местом в мире. Издание сослалось на слова местных жителей, которые рассказали, что "это еще ничего, а вот на днях морозы были до -67". Хотя по данным метеостанции, было всего -59 градусов.
Но то ли для красоты, то ли от незнания, британцы поместили на фото к статье несколько снимков Якутска. Пользователи указал, что на снимках — Преображенский собор, снежные скульптуры мамонтов, Крестьянский рынок.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во второй половине января в центральную Россию придет настоящая холодная зима. Правда, и в этом случае синоптики обещают температуру на пару градусов выше нормы.
По расчетам Гидрометцентра, и февраль, и март прогнозируются на европейской территории около и выше нормы. Вторая половина января прогнозируется существенно холоднее, чем первая половина месяца.
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