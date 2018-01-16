Британцы написали о лопнувшем из-за морозов новом термометре в Оймяконе

Британское издание Daily Mail с восторгом и ужасом написало о том, как жители Оймякона переживают 60-градусные морозы.

"В этой российской деревне настолько холодно, что новый электронный термометр, установленный в прошлом году, сломался, когда температура воздуха опустилась ниже -62 градусов", — восклицает автор статьи.

Село журналисты назвали самым холодным местом в мире. Издание сослалось на слова местных жителей, которые рассказали, что "это еще ничего, а вот на днях морозы были до -67". Хотя по данным метеостанции, было всего -59 градусов.

Но то ли для красоты, то ли от незнания, британцы поместили на фото к статье несколько снимков Якутска. Пользователи указал, что на снимках — Преображенский собор, снежные скульптуры мамонтов, Крестьянский рынок.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во второй половине января в центральную Россию придет настоящая холодная зима. Правда, и в этом случае синоптики обещают температуру на пару градусов выше нормы.

По расчетам Гидрометцентра, и февраль, и март прогнозируются на европейской территории около и выше нормы. Вторая половина января прогнозируется существенно холоднее, чем первая половина месяца.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!