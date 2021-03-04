Папа Римский Франциск впервые посетит Ирак

Апостольский визит Папы Римского Франциска пройдёт при повышенных мерах безопасности относительно эпидемиологической и террористической угроз.
В пятницу, 5 марта, Папа Римский Франциск отправится с трёхдневным визитом в Ирак. Он станет первым главой Римско-католической церкви, посетившим эти земли.
"Еду к вам с паломничеством раскаяния, чтобы умолить Господа о прощении и примирении после тяжёлых лет войны и терроризма, об излечении ран и успокоении сердец", — заявил понтифик, обращаясь к народу Ирака.
В первый день визита запланированы встречи Франциска с президентом Ирака Бархамом Салехом и премьер-министром Мустафой аль-Каземи, а также выступление перед духовенством в церкви Пресвятой Девы Марии Заступницы в Багдаде. В субботу понтифик проведёт мессу по халдейскому обряду в соборе Святого Иосифа. Кроме того, запланировано посещение Иракского Курдистана и встречи с представителями разных конфессий и главами восточно-католических церквей. Межрелигиозный диалог является главным мотивом этой поездки Франциска, сообщает ТАСС.
Особое внимание будет уделено вопросу безопасности понтифика. Между городами он будет перемещаться по воздуху, а в городах — на закрытом автомобиле. Обеспечивать его безопасность будут 10 тысяч полицейских и военнослужащих.
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