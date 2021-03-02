Депутат Рады оценил темпы вакцинации на Украине

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко раскритиковал ход тестирования и вакцинации населения от коронавируса.

Украина начала вакцинацию населения от коронавирусной инфекции лишь 24 февраля, в то время как в Европе процесс идёт уже с конца прошлого года. Накануне в Киев доставили 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства. По последним данным, вакцину получили около пяти тысяч украинцев из 42,5 миллионов.

"Я открыл сайт министерства здравоохранения. И здесь цифра: 3141 человек получили первую дозу на 28 февраля, это получается где-то по 600 человек в сутки. Такими темпами на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет. Мы будем ждать 200 лет? То есть после того, как мы вакцинацию начали последними в Европе, когда Зимбабве начал вакцинироваться, только тогда к нам доехала эта история. А теперь такие темпы, которые дают 200 лет", — возмутился депутат в эфире телеканала ICTV.

Ситуация с тестированием на COVID-19, по мнению Гончаренко, также оставляет желать много лучшего.

"Второй вопрос — тесты. Вы нам много рассказывали в Верховной раде, что будем делать 70 тысяч тестов в сутки. Я открыл цифру за 28 февраля — 23 тысячи тестов. Для сравнения, в Италии делается в среднем 250 тысяч тестов в сутки. Поэтому мы продолжаем не делать тесты, не делать вакцины и делать вид, что мы преодолеем COVID?" — задал он риторический вопрос.