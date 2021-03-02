Российский постпред обвинил докладчиков ООН в некомпетентности

Постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов раскритиковал спецдокладчиков ООН по внесудебным казням и свободе слова в связи с делом Алексея Навального.

"Специальные докладчики ООН Аньес Калламар и Ирен Хан дошли до использования непроверенных данных, давая юридические рекомендации, выходящие за рамки их мандата, вмешиваясь в дела, которые не имеют ничего общего с проблемами, с которыми СПЧ ООН и его механизмы имеют дело", — написал Гатилов в своем Twitter, добавив, что спецдокладчики ООН вновь продемонстрировали предвзятый и некомпетентный подход к своим мандатам.