Hyatt обвинили в пособничестве нацизму из-за сцены для консерваторов

Из-за дизайна сцены главной ежегодной конференции американских консерваторов CPAC, выполненного якобы в виде нацистского символа, в США активно критикуют отели Hyatt.

По данным New York Post, под "символом" имеется в виду так называемая руна Одал, почитаемая руководством Третьего рейха. Hyatt предвещают бойкоты со стороны клиентов, которые могут затянуться на годы. В частности, об этом заявила актриса Розанна Аркетт. Ее коллега Дебра Мессинг добавляет, что произошедшее не является случайностью.

Хозяева гостиничного бизнеса при этом уверяют, что обеспокоены дизайном сцены и сообщали об этом заседающим консерваторам, но те решительно отвергают связь с нацистским символом. Организатор конференции Мэтт Шлапп уже заявил, что считает раздутый скандал "клеветническим".