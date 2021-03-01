Из-за дизайна сцены главной ежегодной конференции американских консерваторов CPAC, выполненного якобы в виде нацистского символа, в США активно критикуют отели Hyatt.
По данным New York Post, под "символом" имеется в виду так называемая руна Одал, почитаемая руководством Третьего рейха. Hyatt предвещают бойкоты со стороны клиентов, которые могут затянуться на годы. В частности, об этом заявила актриса Розанна Аркетт. Ее коллега Дебра Мессинг добавляет, что произошедшее не является случайностью.
Хозяева гостиничного бизнеса при этом уверяют, что обеспокоены дизайном сцены и сообщали об этом заседающим консерваторам, но те решительно отвергают связь с нацистским символом. Организатор конференции Мэтт Шлапп уже заявил, что считает раздутый скандал "клеветническим".
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