Президент Армении опасается потрясений в стране

В своем обращении к соотечественникам по случаю годовщины событий 1 марта 2008 года, президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы избежать потрясений и нестабильности.

"Политическая борьба не должна выйти за рамки законности, привести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более — конфронтацию и раскол", — сообщается на сайте президента.