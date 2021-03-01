В своем обращении к соотечественникам по случаю годовщины событий 1 марта 2008 года, президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы избежать потрясений и нестабильности.
"Политическая борьба не должна выйти за рамки законности, привести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более — конфронтацию и раскол", — сообщается на сайте президента.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.