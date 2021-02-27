Украине удастся в ближайшие десять лет вернуть контроль над Донбассом.
С таким мнением выступил член Трехсторонней контактной группы от Украины журналист Сергей Гармаш.
"Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс", — отметил Гармаш.
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