Украина планирует в ближайшие десять лет вернуть Донбасс

Украине удастся в ближайшие десять лет вернуть контроль над Донбассом.

С таким мнением выступил член Трехсторонней контактной группы от Украины журналист Сергей Гармаш.

"Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс", — отметил Гармаш.