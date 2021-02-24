США и Польша обсудили "глобальные вызовы": не обошлось без "СП-2"

По итогам телефонных переговоров высоких чинов Польши и США Варшава осталась в приподнятом настроении. Вашингтон, как всегда, пообещал помощь в "общих глобальных вызовах", в число которых Варшава не постеснялась включить "Северный поток — 2".

По данным, которые приводит в Twitter министр иностранных дел Збигнев Рау (участвовал в переговорах от Польши), госсекретарю Энтони Блинкену (участвовал в переговорах от США) были представлены "общие глобальные вызовы".

Помимо очевидных борьбы с пандемией, изменениями климата и военной взаимопомощи Рау указал и на проблему "соседства с Россией".

"Мы заметили, что президент Байден ясно дал понять в разговоре с президентом Владимиром Путиным, что Соединённые Штаты решительно отреагируют на действия России, которые могут нанести ущерб интересам США или их союзников. В частности, мы рассчитываем на продолжение американской политики в отношении "Северного потока — 2" как на одно из главных направлений работы Вашингтона в Восточной Европе", — уточнил Рау в разговоре с Балинкеном.