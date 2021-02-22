Зеленский признал, что Украина не выполнила требования МВФ

Украина не получит очередной транш от Международного валютного фонда, поскольку не выполнила требования организации.

Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что до конца 2021 года все условия удастся выполнить.

"Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто… Мы рассчитываем на эти деньги. Я уверен, что до конца года Киев получит деньги от МВФ", — заявил Зеленский.