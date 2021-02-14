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Байден высказался об оправдании Трампа в сенате

Мир » Северная Америка » США и Канада

Нынешний президент США Джо Байден считает штурм Капитолия "печальной страницей" в истории страны и не сомневается, что за этим стоит бывший американский лидер Дональд Трамп.

Так он прокомментировал решение сената оправдать Трампа.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению", - отметил Байден.

Ранее Трампу хотели вынести импичмент уже после окончания срока его президентства, запретив ему занимать пост главы государства в будущем.

Автор: Алексей Корнеев
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