Байден высказался об оправдании Трампа в сенате

Нынешний президент США Джо Байден считает штурм Капитолия "печальной страницей" в истории страны и не сомневается, что за этим стоит бывший американский лидер Дональд Трамп.

Так он прокомментировал решение сената оправдать Трампа.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению", - отметил Байден.

Ранее Трампу хотели вынести импичмент уже после окончания срока его президентства, запретив ему занимать пост главы государства в будущем.