Нынешний президент США Джо Байден считает штурм Капитолия "печальной страницей" в истории страны и не сомневается, что за этим стоит бывший американский лидер Дональд Трамп.
Так он прокомментировал решение сената оправдать Трампа.
"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению", - отметил Байден.
Ранее Трампу хотели вынести импичмент уже после окончания срока его президентства, запретив ему занимать пост главы государства в будущем.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.