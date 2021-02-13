Недавно Украина арестовала акции китайских инвесторов "Мотор Сич", действуя в интересах Соединённых Штатов Америки.
Пекин может ввести ответные санкции против Киева, что станет "мощнейшим ударом" для украинской экономики. Такое мнение высказал экономист Всеволод Степанюк.
"Самая крупная экономика мира, самый крупный торговый партнер Украины, Китай, вполне может ввести ответные меры", — отметил эксперт.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.