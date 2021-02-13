Китай может нанести Украине "мощнейший удар"

Недавно Украина арестовала акции китайских инвесторов "Мотор Сич", действуя в интересах Соединённых Штатов Америки.

Пекин может ввести ответные санкции против Киева, что станет "мощнейшим ударом" для украинской экономики. Такое мнение высказал экономист Всеволод Степанюк.