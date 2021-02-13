Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто планирует 15 февраля посетить Санкт-Петербург и провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Дипломат отметил, что Финляндия понимает важность сохранения дипломатических отношений с Россией.

"Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией", — отметил Хаависто.