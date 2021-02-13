В Twitter заблокировали аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

В Twitter оказался заблокирован официальный аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. По мнению главы делегации Константина Гаврилова, это проявление цензуры.