В Twitter оказался заблокирован официальный аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. По мнению главы делегации Константина Гаврилова, это проявление цензуры.
"В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура", — отметил Гаврилов.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.