На Украине исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов более 50 самолётов. Среди них были новейшие образцы Ан-132D и Ан-178.
В ведомстве пояснили, что приняли такое решение, поскольку указанные воздушные суда в течение двух последних лет не имели сертификата летной годности. В этот период Госавиаслужба не могла осуществлять контроль за их эксплуатацией и лётной деятельностью.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.