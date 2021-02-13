Новейшим украинским самолётам запретили летать

На Украине исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов более 50 самолётов. Среди них были новейшие образцы Ан-132D и Ан-178.

В ведомстве пояснили, что приняли такое решение, поскольку указанные воздушные суда в течение двух последних лет не имели сертификата летной годности. В этот период Госавиаслужба не могла осуществлять контроль за их эксплуатацией и лётной деятельностью.