Меланья Трамп открыла собственный "офис"

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья рассказала в социальных сетях об открытии "Офиса Меланьи Трамп". "Меланья Трамп объявляет об открытии Офиса Меланьи Трамп. Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи", — сказано на странице "офиса".

Телеканал СNN уже сообщал, что бывшая первая леди планирует открыть офис для своей инициативы "Be Best", в рамках которой она продвигает здоровый образ жизни, а также борьбу с наркотической зависимостью.