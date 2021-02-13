Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья рассказала в социальных сетях об открытии "Офиса Меланьи Трамп".
"Меланья Трамп объявляет об открытии Офиса Меланьи Трамп. Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи", — сказано на странице "офиса".
Телеканал СNN уже сообщал, что бывшая первая леди планирует открыть офис для своей инициативы "Be Best", в рамках которой она продвигает здоровый образ жизни, а также борьбу с наркотической зависимостью.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.